Mateo Retegui è un nuovo giocatore dell'Al-Qadsiah. L'Atalanta ha annunciato con un comunicato ufficiale sul proprio sito la cessione record dell'attaccante in Arabia. 68,5 milioni il costo del cartellino di Retegui, che ha firmato un contratto di quattro anni e guadagnerà più di 20 milioni a stagione. "Atalanta BC gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva e per il suo futuro", si legge nella nota del club bergamasco

