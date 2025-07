Pubill all'Atletico Madrid: niente Milan

Nel corso degli ultimi giorni il Milan era volato in Spagna per valutare da vicino le condizioni fisiche di Marc Pubill, ma il terzino spagnolo non diventerà un nuovo giocatore rossonero. Il classe 2003 è vicino all'Atletico Madrid: pronto per lui un contratto fino al 2032

Dopo gli addii di Walker e Calabria, il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro ma il nuovo rinforzo rossonero non sarà Marc Pubill. Il giocatore dell'Almeria era seguito dalla squadra di Allegri, tanto che i medici del Milan erano volati in Spagna per valutare le sue condizioni fisiche, ma andrà invece all'Atletico Madrid. Per il classe 2003 è pronto un contratto fino a giugno 2032.