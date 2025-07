Intervistato dal ritiro del Sassuolo a Ronzone, l'ad Giovanni Carnevali ha detto: "Non credo che Pinamonti e Volpato vogliano andare via. Speriamo di chiudere Fadera a breve mentre Rugani è interessante ma non penso che la Juventus lo ceda. Berardi è la nostra bandiera, quando terminerà il ritiro parleremo del rinnovo". Sui problemi della trattativa con il Sunderland per Laurienté ha poi aggiunto: "Ci sono difficoltà in questo mercato, cose che non fanno bene al calcio"

Dopo una sola stagione in Serie B, il Sassuolo ha riconquistato la promozione in Serie A e ora sta cominciando a preparare la prossima stagione in ritiro a Ronzone . Intervistato da Sky Sport l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha parlato del mercato neroverde: " Non credo che Pinamonti e Volpato vogliano andare via , non è arrivata nessuna offerta. A me farebbe piacere che rimanessero, dipende da loro e da quanta voglia hanno di fare qualcosa di buono. Chi non ce l'ha è meglio che cambi aria". Sul rinnovo di Berardi ha poi aggiunto: "Domenico è la nostra bandiera , il nostro campione. Nel momento in cui termineremo il ritiro parleremo con lui , credo che ci sia la volontà di continuare questo discorso, c'è soltanto da sedersi e firmare per portare avanti qualcosa di speciale".

"Speriamo di chiudere Fadera a breve"

Una trattativa che invece si è bloccata all'improvviso è quella per il trasferimento di Laurienté al Sunderland: "Ci sono difficoltà in questo mercato, ce ne sono tante, non nelle scelte e obiettivi ma nelle trattative. Come sistema calcio, siamo in rapporto con tanti procuratori soprattutto stranieri. Magari chiudi una trattativa con una società e poi devi acquistare il giocatore dal procuratore. Non fa bene al calcio, merita attenzione da parte dei dirigenti. La sua cessione poteva essere importante per investire ma questo non va a pregiudicare i nostri obiettivi e quindi portiamo avanti ciò che stiamo facendo. In vari reparti abbiamo bisogno di migliorare la squadra. Fadera è una trattativa che stiamo portando avanti da un po', speriamo di chiuderla in tempi brevi ma sappiamo quanto sia difficile e che da un momento all'altro possa cambiare idea. Rugani è interessante ma non credo che la Juventus lo ceda".