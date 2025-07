Emerson Royal torna in Brasile: accordo raggiunto per la cessione a titolo definitivo al Flamengo, il Milan incasserà 10 milioni di euro. Il suo arrivo sblocca l'operazione tra Wesley e la Roma: prima di lasciar partire il classe 2003, il club brasiliano stava cercando il sostituto

È già terminata l'esperienza di Emerson Royal con la maglia del Milan. L'esterno di difesa, arrivato in Italia l'estate scorsa, sembrava pronto a trasferirsi al Besiktas ma il Flamengo si è inserito nella trattativa in extremis e ha avuto la meglio. Da un rossonero all'altro, con Emerson Royal che tornerà in Brasile a titolo definitivo per 10 milioni di euro.