La Fiorentina continua a lavorare per il rinnovo di contratto di Moise Kean (in scadenza a giugno 2029). Nella giornata di oggi, giovedì 24 luglio, si è tenuto un primo confronto positivo tra le parti, con l'obiettivo di trovare un accordo e finalizzare il rinnovo. Sia da parte del club che del giocatore la vololontà è quella di procedere insieme, motivo per cui filtra fiducia per la buona riuscita dell'operazione. Kean, che nella passata stagione aveva messo a segno 19 gol e 3 assist, aveva già dichiarato nel corso della presentazione della squadra al Viola Park di voler continuare a indossare la maglia della Fiorentina, allontanando ogni indiscrezione su un suo possibile approdo in Arabia Saudita.