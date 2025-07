La Fiorentina insiste per Franck Kessié. Nei prossimi giorni i Viola avranno ulteriori contatti con il giocatore e i suoi agenti per provare a convincerlo a tornare in Italia. Alla Fiorentina andrebbe a rinforzare il centrocampo di Pioli con cui ha un gran feeling dopo l'esperienza al Milan

La Fiorentina fa sul serio per Franck Kessié : l'ivoriano è il nuovo obiettivo per il centrocampo Viola e si sta lavorando per riportarlo in Italia. Dopo i primi contatti, la società viola nei prossimi giorni insisterà con il giocatore e i suoi agenti per convincerlo ad accettare la corte di Pioli che lo ritroverebbe dopo lo scudetto vinto insieme con il Milan .

I numeri di Kessié

In totale in Arabia, all'Al Ahli, Kessié ha collezionato 77 presenze con 14 gol e 9 assist. Al Milan 5 stagioni per un totale di 223 presenze, 37 gol e 16 assist. Con Pioli la sua stagione più prolifica, la 2020-2021, in cui ha messo a referto 13 reti in campionato e 1 in Europa League.