Intervenuto dal ritiro del Napoli a Dimaro, il nuovo acquisto azzurro Sam Beukema si è presentato in conferenza stampa: "Sono molto contento di essere qui, spero di poter aiutare la squadra. Sento Ndoye tutti i giorni dopo gli allenamenti. Mi piacerebbe giocare con lui, ma non so cosa farà il prossimo anno. Obiettivi? Vorrei andare in Nazionale, è una delle ragioni per cui sono qui"

NAPOLI, PRIORITA' NDOYE: LE ALTERNATIVE