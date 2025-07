La priorità del Napoli per l'attacco resta Dan Ndoye ma l'ultima offerta fatta al Bologna per l'esterno svizzero è stata rifiutata. Per questo gli azzurri stanno preparando un nuovo rilancio, ma al tempo stesso il ds Manna segue anche delle alternative. In lista ci sono Sterling, Kubo, Grealish e Laurienté

