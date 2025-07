Jashari spinge per il trasferimento

Il Milan sta spingendo per Jashari, forte anche della sua volontà di trasferirsi in Italia. Il centrocampista, infatti, non ha mai nascosto di voler lasciare il Club Brugge, tanto che il club belga l'ha escluso dalla tradizionale foto di inizio stagione. Il classe 2002 non è stato neanche convocato per la finale di Supercoppa del Belgio, vinta dai nerazzurri.