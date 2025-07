“Avevo promesso a Sinisa che sarei venuto alla Stella Rossa e ora sono qui”. Marko Arnautovic si presenta con queste parole nella conferenza stampa organizzata dal suo nuovo club e, proprio ricordando l’amico Mihajlovic, si commuove . L’attaccante austriaco, dopo aver lasciato l’Inter, ha deciso di ripartire dalla Stella Rossa, club in cui l'ex allenatore serbo aveva giocato tra il 1990 e il 1992 e di cui Mihajlovic gli parlava spesso ai tempi del Bologna (dove Sinisa ha allenato Arnautovic). I due sono sempre rimasti molto legati, come confermano le lacrime del giocatore e la sua scelta di rispettare una vecchia promessa fatta a Sinisa.

"Accordo trovato in un'ora"

"Parlavamo della Stella Rossa ogni giorno”, ha raccontato nel corso della conferenza stampa. “Quando sono arrivato allo stadio ho pianto più in quei due giorni che in tutta la mia vita. Ho parlato con la sua famiglia. Avevo promesso a Sinisa che sarei venuto alla Stella Rossa e ora sono qui". Svelato anche il retroscena sulla trattativa che l’ha portato da svincolato nel club serbo: "A fine stagione, quando sono andato in vacanza, mio fratello mi ha detto che c’erano chissà quante offerte. Non volevo parlarne, è stata una stagione lunga. Tornato a Milano, mio fratello mi ha detto che aveva chiamato il direttore Zvezdan Terzić. Gli ho detto ok, parliamone. È finita in un'ora. Tre ore dopo ero già pronto a volare a Belgrado".