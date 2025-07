Èil tempo delle cessioni in casa Como. Dopo una corposa campagna in entrata, Cesc Fabregas potrebbe perdere uno dei protagonisti della passata stagione: Gabriel Strefezza è sempre più vicino all'Olympiacos. L'agente del giocatore sta portando avanti una trattativa che ha buone possibilità di essere conclusa

Dopo gli innumerevoli acquisti, potrebbe essere tempo di cessioni in casa Como. Cesc Fabregas potrebbe privarsi di uno dei protagonisti della scorsa stagione: Gabriel Strefezza è sempre più vicino all'Olympiacos. L'esterno lascerebbe così l’Italia dopo 8 anni, vissuti con diverse maglie: Spal, Juve Stabia, Cremonese, Lecce e Como. L'agente del giocatore sta definendo, dunque, la trattativa con la formazione greca e Strefezza, dunque, lascerebbe la Serie A dopo un anno e mezzo giocato con la maglia del Como.



D'altronde l'abbondanza delle scelte sulle corsie per Fabregas potrebbe ridurre lo spazio per il giocatore dopo gli acquisti di Addai e Jesus Rodriguez e, dunque, Strefezza sarebbe pronto a giocarsi le sue chance con una maglia prestigiosa come quella dell'Olympiacos. Nell’ultima stagione di Serie A, il calciatore classe ’97 ha preso parte a 37 partite, di cui 32 da titolare, ha segnato 6 gol in campionato e fornito 4 assist.