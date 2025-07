Non c'è ancora un accordo tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain per il rinnovo del contratto Tra le parti è previsto un incontro al rientro dalle vacanze del giocatore per discutere, ma la priorità del portiere italiano resta il club francese

Gianluigi Donnarumma ha dato priorità al Paris Saint-Germain. Nonostante non ci sia ancora un accordo tra le parti per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, il capitano della Nazionale italiana assieme al suo entourage incontrerà il club francese al rientro delle vacanze, previsto a inizio agosto. L’intenzione del portiere è capire se ci saranno le condizioni per rinnovare il contratto. Se così non dovesse essere, allora le strade saranno due: rimanere un altro anno e liberarsi a zero a giugno 2026, oppure trovare un’altra squadra fin da subito.