Dan Ndoye non diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Il giocatore vuole trasferirsi in Premier League ed è ai dettagli il trasferimento al Nottingham Forest. Nelle ultime ore il club inglese ha spinto con forza per l'attaccante svizzero e ora non resta da sistemare gli ultimi particolari con il Bologna per un'operazione che supererà i 40 milioni di euro, bonus compresi

