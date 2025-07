L'attaccante nigeriano sta per salutare Napoli e l'Italia. Accordo totale raggiunto tra il giocatore e il Galatasaray sui dettagli del contratto: rora mancano solo le firme. Operazione chiusa con gli azzurri sulla base di 75 milioni di euro pagabili in più esercizi, 40 subito e due rate da 17.5 milioni entro 12 mesi, più il 10% sulla futura rivendita

Victor Osimhen lascia Napoli e l'Italia. È stato raggiunto l'accordo totale sui dettagli del contratto tra il nigeriano e il Galatasaray e ora mancano solo le firme per l'annuncio ufficiale. Operazione da 75 milioni di euro pagabili in più esercizi, 40 subito e due rate da 17.5 milioni entro 12 mesi, più il 10% sulla futura rivendita. Presente una clausola anti-Italia valida per i prossimi due anni.