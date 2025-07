Trattativa in stato avanzato tra il club brasiliano e l'attaccante argentino. Ora l'ostacolo più grande è rappresentato dal convincere il giocatore a tornare in Sudamerica

Lucas Beltran potrebbe presto lasciare la Fiorentina e la Serie A. È in stato avanzato la trattativa tra l'argentino e il Flamengo. L'unico grande ostacolo rimasto è rappresentato dalla volontà del giocatore . Il club brasiliano proverà in questi giorni a convincere l'attaccante, altrimenti virerà su altri obiettivi.

I viola provano ad avvicinarsi a Sohm

Per quanto riguarda le entrate, si continua a lavorare in casa Fiorentina per il centrocampista svizzero Simon Sohm. I viola, a piccoli passi, stanno cercando di avvicinarsi alla richiesta del Parma.