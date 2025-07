Il Bologna è alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Ndoye, venduto al Newcastle per 42 milioni di euro più bonus. Per questo il club rossoblù sta spingendo per Wesley Gassova , esterno d'attacco dell' Al-Nassr. Il classe 2005 è tra i primi posti della lista del Bologna, valutato dal club saudita 18 milioni di euro . La squadra di Italiano sta valutando diversi nomi e poi deciderà su quale affondare il colpo.

Le statistiche di Wesley Gassova

Cresciuto nel Corinthias, Wesley Gassova la scorsa estate è stato acquistato dall'Al-Nassr per 18 milioni di euro. In Arabia Saudita, però, il Brasiliano non è riuscito a trovare molto spazio: per lui 22 presenze ma appena 691 minuti in campo, con 1 gol e 3 assist.