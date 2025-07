Dopo la fine del suo contratto con l'Atalanta, Juan Cuadrado era svincolato ma è vicino al ritorno in Serie A: è fatta per il trasferimento al Pisa. L'esterno colombiano a 37 anni firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 con la squadra di Gilardino

Juan Cuadrado si prepara a diventare un nuovo giocatore del Pisa, in un'operazione a parametro zero. L'ex Atalanta e Inter vestirà quindi per la terza volta una maglia nerazzurra: pronto un contratto di una stagione, fino al 30 giugno 2026. Sul giocatore c'era anche il Valencia, ma il classe 1988 ha scelto di tornare in Serie A.