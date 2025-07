Ibianconeri pensano al classe 2000 per potenziare il centrocampo. Il centrocampista danese piace anche a Roma e Atalanta e nella passata stagione è stato cercato anche dal Napoli

Dopo essere stato seguito da Atalanta, Roma e Napoli, anche la Juventus è interessata a Matt O'Riley. Il club bianconero non ha ancora fatto un'offerta ufficiale ma soltanto un sondaggio e il suo acquisto è legato alle possibili uscite a centrocampo come quella di Douglas Luiz.

I numeri di O'Riley

O'Riley è un centrocampista dotato di una grande tecnica e che per questo può giocare anche come trequartista. Il danese nella stagione 2024/25 ha giocato 21 partite in Premier League con il Brighton, dove è riuscito a segnare 2 gol e a fornire 3 assist.