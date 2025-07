I Colchoneros hanno pronta un'offerta da presentare al Napoli per l'attaccante italiano da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Il club di De Laurentiis parte da una richiesta di 30 fissi più 5 di bonus per il giocatore

L'Atletico Madrid punta a Giacomo Raspadori. Il club spagnolo è pronto a presentare un' offerta da 25 milioni più 5 di bonus al Napoli , che parte da una valutazione di 30 milioni più 5. Nel caso però la trattativa dovesse decollare per il classe 2000, non è da escludere che si arrivi a un'intes attorno ai 30 milioni bonus compresi. L'attaccante italiano è sempre piaciuto ai Colchoneros che questa estate potrebbero portarlo in Spagna.

Gli altri nomi in lista

Non solo Raspadori. L'Atletico Madrid cerca un attaccante da consegnare a Simeone. In lista anche Nico Gonzalez, sul quale però l'Inter resta vigile in caso non si dovesse arrivare all'intesa per Lookman, ed Enzo Millot dello Stoccarda, per il quale i Colchoneros hanno presentato un'offerta anche nella giornata di giovedì 31 luglio.