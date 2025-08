I rossoneri non alzeranno l'ultima offerta da 33.5 milioni di euro più bonus per il centrocampista che intanto ha chiesto nel weekend un confronto con la proprietà belga per provare a liberarsi. La situazione, tra la posizione del giocatore e gli interessamenti inglesi, del Bayer Leverkusen e dall'Arabia Saudita con il Neom

Ardon Jashari vuole solo il Milan . I rossoneri, però, non alzeranno per il momento l'ultima offerta presentata al Bruges da 33.5 milioni di euro più bonus. Nel weekend ci sarà un confronto tra proprietà e centrocampista , che ribadirà la sua volontà di non giocare più per la società belga . Il motivo? Una promessa fatta dal club, la quale consisteva nell'accettare un'offerta di una squadra pronta a investire 32.5 milioni. Cifra che però non è bastata, nonostate fosse 1 milione più alta con i bonus.

Altri club sul giocatore che però ha scelto il Milan

Il Bruges vuole più soldi perché ci sono anche altre squadre interessate a Jashari. Dall'Inghilterra è arrivata un'offerta da 40 milioni di euro. Non solo, c'è anche il Bayer Leverkusen ed è arrivata pure una proposta araba da parte del Neom di 45 milioni. Il giocatore però ha scelto il Milan e vuole mantenere l'accordo preso. Intanto il centrocampista non è stato convocato neanche per la seconda giornata di campionato contro il Mechelen. È invece in lista Champions per il preliminare di mercoledì contro il Salisburgo ma non si metterà a disposizione.