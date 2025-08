I rossoneri sono interessati al classe 2004 dello Young Boys, che chiede 10 milioni di euro. Il giocatore è nel mirino anche di Bologna e Udinese ma il club svizzero non accetta proposte inferiori alla cifra richiesta

Il Milan ha messo gli occhi su Zachary Athekame. Terzino classe 2004 di proprietà dello Young Boys, è nel mirino anche di Bologna e Udinese. Il club svizzero chiede 10 milioni di euro per lasciar partire il ragazzo e non accetta proposte inferiori. Nell’ultima stagione, Athekame ha segnato 1 gol e messo a referto 3 assist in 44 partite tra tutte le competizioni.