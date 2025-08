Milan, tentativo per Darwin Nunez del Liverpool

Il club rossonero ha fatto un tentativo per l’attaccante del Liverpool Darwin Nunez. La trattativa resta complicata ma i rossoneri hanno già parlato con l’uruguaiano, classe 1999, su cui c’è anche l’Al Hilal. Il Milan ci proverà seriamente per dare ad Allegri un nuovo centravanti. Nella lista del Milan, oltre a Nunez, ci sono anche Kalimuendo, Vlahovic e Hojlund

Il Milan ha fatto un tentativo per Darwin Nunez. La trattativa con il giocatore del Liverpool resta difficile. In lista ci sono anche Kalimuendo, Vlahovic e Hojlund ma per il ds rossonero è l'uruguaiano l'obiettivo numero uno.