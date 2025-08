Atalanta, Lookman non si è allenato a Zingonia

Il nigeriano, dopo il messaggio sui social in cui ha chiesto la cessione, ha deciso di non presentarsi a Zingonia per la seduta di allenamento personalizzata che avrebbe dovuto svolgere nella giornata di oggi

Dopo il messaggio sui social di domenica in cui ha chiesto la cessione, seguito dalle parole di Luca Percassi ("Il patto con il giocatore era che non avrebbe vestito la maglia di un'altra squadra italiana"), Ademola Lookman non si è presentato a Zingonia per la seduta di allenamento che avrebbe dovuto svolgere nella giornata di oggi. L'allenamento era previsto nel tardo pomeriggio, con Lookman che avrebbe seguito un programma personalizzato per guarire dal problema muscolare accusato una quindicina di giorni fa. Sull'attaccante nigeriano c'è da tempo l'interesse dell'Inter, con l'Atalanta che ha però già rifiutato l'offerta fatta nelle scorse settimane dai nerazzurri.