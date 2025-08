Milan-Athekame, si cerca intesa con lo Young Boys

I rossoneri stanno cercando di rinforzare la difesa e inistono per avere Zachary Athekame, terzino destro attualmente in forza allo Young Boys. Il giocatore era stato cercato anche da Udinese e Bologna ma ha fatto sapere che si muoverà soltanto per il Milan. Il club rossonero ha avviato la trattativa per avvicinarsi alla richiesta iniziale del club svizzero che era stata di 10 milioni di euro

Dopo la presentazione ufficiale di Luka Modric, con la trattativa per Ardon Jashari che è sul punto di sbloccarsi, il Milan continua il forcing su Zachary Athekame, terzino attualmente in forza allo Young Boys. Svizzero, classe 2004, è un profilo che in questa sessione di calciomercato è stato seguito anche da Udinese e Bologna, con il club rossoblu che anche nelle ultime ore ha provato di nuovo a convincere il giocatore. Athekame, tuttavia, si muoverà soltanto per il Milan. I rossoneri hanno presentato un'offerta allo Young Boys per cercare di avvicinarsi alla richiesta del club svizzero che è di 10 milioni di euro.



Athekame rappresenta certamente un investimento per il futuro dal momento che il giocatore, durante la scorsa stagione non è stato un titolare inamovibile della squadra ma ha collezionato 30 presenze in campionato e comunque 8 in Champions League disputando sempre ottime gare. Per questo motivo il Milan insiste per regalare ad Allegri un terzino destro di sicuro avvenire.