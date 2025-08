Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Timothy Weah ha lasciato il ritiro della Juventus all'alba: definita l'operazione per la cessione al Marsiglia. La formula trovata tra i francesi e i bianconeri è quella del prestito a un milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 14. In più nell'accordo sono previsti quattro milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita di Weah. Il calciatore, 25 anni, era arrivato a Torino nell'estate 2023 per circa 12 milioni dal Lille