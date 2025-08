Il centrocampista del Bruges si sta avvicinando ai rossoneri. La trattativa si sta sbloccando sulla base di 33.5 milioni di euro più bonus dopo gli ultimi contatti positivi tra le parti. Manca ancora l'intesa totale su tutto ma si procede ora per arrivare al suo trasferimento in Italia

La telenovela Ardon Jashari-Milan sta per concludersi in maniera positiva. La trattativa si sta sbloccando dopo i contatti positivi tra le parti nel weekend. Manca ancora l'intesa totale su tutto il resto ma adesso di procede per completare il suo passaggio dal Bruges in rossonero. Operazione da 33.5 milioni di euro più bonus .

La volontà del giocatore decisiva

Ardon Jashari ha voluto solo il Milan. I rossoneri, dopo la fase di stallo in seguito all'ennesimo rifiuto da parte del Bruges, hanno deciso di non alzare l'ultima offerta da 33.5 milioni di euro più bonus. Nel weekend il giocatore ha avuto un confronto con la proprietà, ribadendo la sua volontà di non giocare più per la società belga. Decisione del centrocampista che sta ora per essere accontentata.