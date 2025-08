Contatti positivi tra il Torino e il Napoli per l'attaccante argentino. La chiusura dell'operazione è prevista nella giornata di martedì 5 agosto, quando le parti potrebbero sentirsi ancora una volta per trovare l'accordo definitivo

Il Torino si avvicina sempre di più a Giovanni Simeone. Nella giornata di oggi, lunedì 4 agosto, infatti ci sono stati dei contatti positivi tra i granata e il Napoli per cercare di trovare l'accordo per l'attaccante argentino, ai margini del progetto azzurro dopo l'arrivo in attacco di Lorenzo Lucca. La chiusura è prevista non prima della giornata di martedì 5 agosto, quando le parti potrebbero sentirsi ancora una volta.