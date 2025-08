Nunez va in Arabia: Milan su Hojlund e Vlahovic

Niente Milan per Darwin Nunez che si trasferira in Arabia Saudita, all'Al Hilal, per 65 milioni di euro (bonus compresi). I rossoneri aspettano lo United per Hojlund, ma restano calde anche le opzioni Vlahovic ed Embolo

Darwin Nunez esce dalla lista degli obiettivi per l'attacco del Milan . I rossoneri erano interessati all'attaccante uruguaiano del Liverpool, ma il suo futuro sarà in Arabia Saudita, all' Al Hilal di Simone Inzaghi. Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, il club arabo ha trovato l'accordo con i reds sulla base di 63 milioni di euro più due di bonus, per un totale di 65 milioni . L'Al Hilal ha assecondato Nunez sulle richieste economiche e nelle prossime ore verranno definiti gli ultimi dettagli contrattuali prima delle visite mediche e la firma.

Da Hojlund a Vlahovic: i nomi per l'attacco del Milan

Il Milan, dunque, dovrà virare su altri obiettivi per l'attacco. Tra questi c'è Rasmus Hojlund: per il danese ex Atalanta si aspetta una risposta da parte del Manchester United, per una apertura alla formula del prestito con diritto di riscatto. Restano calde anche le piste che portano a Dusan Vlahovic e Breel Embolo del Monaco. Per quanto riguarda Arnaud Kalimuendo, invece, il Rennes non ha aperto per il momento alle condizioni del Milan.