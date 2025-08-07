Esplora tutte le offerte Sky
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero

IL TABELLONE ACQUISTI E CESSIONI

LIVE

Weah lascia la Juventus

.Il Marsiglia ha ufficializzato Weah, in arrivo dalla Juventus: operazione in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto fissato a 14,4 milioni pagabili e 4,1 milioni di bonus

Weah è del Marsiglia: 'Ma sarò sempre juventino'

Weah è del Marsiglia: 'Ma sarò sempre juventino'

Napoli, accordo verbale per Gutierrez. E Juanlu vuole solo gli azzurri

Il Napoli si avvicina a Juanlu Sanchez. Il club azzurro aspetta che il Siviglia accetti l'ultima offerta da 17 milioni di euro, senza bonus. Il giocatore spinge per il trasferimento e non resta quindi che aspettare l'ok da parte della squadra spagnola, poi il volo verso l'Italia e le visite mediche. Il Napoli continua a muoversi anche per Miguel Gutierrez, per cui è stato trovato un accordo verbale con il Girona

Torino, iniziate le visite mediche di Simeone

Video di Stefano Barollo

Cuadrado è del Pisa

Il Pisa ha ufficializzato l'acquisto di Cuadrado. Il colombiano ha firmato un contratto di un anno, fino al 30 giugno 2026

Milan, ecco Jashari

Dopo settimane di trattative, Ardon Jashari è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Operazione da 34 milioni più 3 di bonus con il Bruges e contratto fino al 2030

Udinese, ufficiale Saba Goglichidze

L'Udinese si assicura il difensore georgiano per 4 milioni di euro e un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030

Le notizie di giovedì 7 agosto

