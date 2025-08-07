Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero
.Il Marsiglia ha ufficializzato Weah, in arrivo dalla Juventus: operazione in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto fissato a 14,4 milioni pagabili e 4,1 milioni di bonus
Napoli, accordo verbale per Gutierrez. E Juanlu vuole solo gli azzurri
Il Napoli si avvicina a Juanlu Sanchez. Il club azzurro aspetta che il Siviglia accetti l'ultima offerta da 17 milioni di euro, senza bonus. Il giocatore spinge per il trasferimento e non resta quindi che aspettare l'ok da parte della squadra spagnola, poi il volo verso l'Italia e le visite mediche. Il Napoli continua a muoversi anche per Miguel Gutierrez, per cui è stato trovato un accordo verbale con il Girona
Torino, iniziate le visite mediche di Simeone
Cuadrado è del Pisa
Il Pisa ha ufficializzato l'acquisto di Cuadrado. Il colombiano ha firmato un contratto di un anno, fino al 30 giugno 2026
Milan, ecco Jashari
Dopo settimane di trattative, Ardon Jashari è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Operazione da 34 milioni più 3 di bonus con il Bruges e contratto fino al 2030
Udinese, ufficiale Saba Goglichidze
L'Udinese si assicura il difensore georgiano per 4 milioni di euro e un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030
Le notizie di giovedì 7 agosto
- E per l'attacco può arrivare Hojlund in prestito
- Napoli, idea Kevin se parte Raspadori
- Juanlu Sanchez e Gutierezze vicini agli azzurri
- Como, si sta sbloccando l'operazione Morata
