Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Il Napoli si avvicina a Juanlu Sanchez. Il club azzurro aspetta che il Siviglia accetti l'ultima offerta da 17 milioni di euro, senza bonus. Il giocatore spinge per il trasferimento e non resta quindi che aspettare l'ok da parte della squadra spagnola, poi il volo verso l'Italia e le visite mediche. Il Napoli continua a muoversi anche per Miguel Gutierrez, per cui è stato trovato un accordo verbale con il Girona