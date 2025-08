Potrebbe essere la giornata decisiva per Juanlu Sanchez al Napoli: l'esterno ha incontrato il Siviglia per chiarire la sua posizione. La richiesta degli andalusi è di 17 milioni di euro

Il Napoli si avvicina sempre più a Juanlu Sanchez. Una giornata che potrebbe essere decisiva dopo che l'esterno spagnolo classe 2003, accompagnato dai suoi agenti, ha incontrato il Siviglia in sede. Un appuntamento durato circa un'ora. Il giocatore, che non era stato convocato per il trofeo Antonio Puerta, sta spingendo per trovare l'intesa finale. Già nella giornata di martedì c'erano stati nuovi contatti tra Juanlu e il Napoli, rimasto in prima fila nonostante l'inserimento del Wolverhampton nei giorni scorsi. La richiesta del Siviglia è scesa a 17 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus: il Napoli - che da tempo sta lavorando sul giocatore - spinge per chiudere e regalare così un nuovo esterno destro ad Antonio Conte.