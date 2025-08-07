Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta su Muniz, il Fulham non apre alla cessione: le news di calciomercato

Calciomercato

L'Atalanta continua a cercare un attaccante che possa sostituire Retegui. I nerazzurri stanno lavorando per Muniz e Mateta ma Fulham e Crystal Palace non hanno aperto alla cessione. Nella lista degli obiettivi anche Krstovic 

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

In attesa di capire come si evolverà il discorso Lookman, l'Atalanta continua a cercare un attaccante che possa prendere il posto di Retegui. I nomi nella lista sono quelli di Muniz del Fulham, Mateta del Crystal Palace e Krstovic del Lecce. Nelle ultime ore il club nerazzurro si è concentrato su Muniz, ma per il momento il club inglese non ha aperto alla cessione e la stessa risposta è arrivata per Mateta. L'Atalanta vuole prendere un attaccante importante ed è consapevole che sarà un percorso lungo e difficile. Dopo i contatti, quindi, non resta che aspettare per capire se una delle trattative si possa sbloccare.

Calciomercato: Altre Notizie

Musah conteso tra Napoli e Forest. E Miretti...

Calciomercato

Yunus Musah piace molto a Massimiliano Allegri ma può comunque lasciare il Milan. Il Napoli è...

Napoli: ottimismo Juanlu, Gutierrez ai dettagli

Calciomercato

Il Napoli è a un passo dai due nuovi esterni: con Gutierrez del Girona si stanno discutendo gli...

Hojlund, lo United apre al prestito: Milan in pole

Calciomercato

Il MIlan è alla ricerca di un attaccante e il Manchester United sta aprendo al prestito con...

Milan-Athekame, lo Young Boys ha alzato il prezzo

Calciomercato

Il Milan continua a trattare con lo Young Boys per Zachary Athekame, terzino destro svizzero...
