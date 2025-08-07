L'Atalanta continua a cercare un attaccante che possa sostituire Retegui. I nerazzurri stanno lavorando per Muniz e Mateta ma Fulham e Crystal Palace non hanno aperto alla cessione. Nella lista degli obiettivi anche Krstovic

In attesa di capire come si evolverà il discorso Lookman, l'Atalanta continua a cercare un attaccante che possa prendere il posto di Retegui. I nomi nella lista sono quelli di Muniz del Fulham, Mateta del Crystal Palace e Krstovic del Lecce. Nelle ultime ore il club nerazzurro si è concentrato su Muniz, ma per il momento il club inglese non ha aperto alla cessione e la stessa risposta è arrivata per Mateta. L'Atalanta vuole prendere un attaccante importante ed è consapevole che sarà un percorso lungo e difficile. Dopo i contatti, quindi, non resta che aspettare per capire se una delle trattative si possa sbloccare.