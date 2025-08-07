Esplora tutte le offerte Sky
Il Manchester United apre al prestito di Hojlund: il Milan resta in prima fila

Calciomercato

Il MIlan è alla ricerca di un attaccante e il Manchester United sta aprendo al prestito con diritto di riscatto di Hojlund. Tra i due non c'è ancora l'accordo ma l'impressione è che non sarebbe difficile da trovare. Bisognerà però convincere anche il giocatore, che nonostante l'arrivo di Sesko preferirebbe rimanere in Inghilterra

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Il Milan sta cercando un rinforzo per l'attaccante e ha iniziato le trattative con il Manchester United per Hojlund. Il club inglese sta aprendo alla cessione in prestito con diritto di riscatto dell'attaccante danese ma non c'è ancora l'accordo. L'impressione è che non sarebbe difficile trovare l'intesa ma bisognerà cercare anche l'ok da parte del giocatore, che al momento, nonostante l'arrivo di Sesko, preferirebbe rimanere in Premier League e lottare per un posto da titolare.

Embolo e Vlahovic tra le alternative

Per quanto riguarda Embolo e Vlahovic, i due attaccanti piacciono al Milan, ma il loro contratto scadrà nel 2026 e per questo il trasferimento non potrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto ma per forza a titolo definitivo.

