Il Manchester United apre al prestito di Hojlund: il Milan resta in prima fila

Il Milan sta cercando un rinforzo per l'attaccante e ha iniziato le trattative con il Manchester United per Hojlund. Il club inglese sta aprendo alla cessione in prestito con diritto di riscatto dell'attaccante danese ma non c'è ancora l'accordo. L'impressione è che non sarebbe difficile trovare l'intesa ma bisognerà cercare anche l'ok da parte del giocatore, che al momento, nonostante l'arrivo di Sesko, preferirebbe rimanere in Premier League e lottare per un posto da titolare.