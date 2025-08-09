Esplora tutte le offerte Sky
Milan-Leeds, formazioni ufficiali e risultato LIVE dell'amichevole

live amichevole

Quarta amichevole estiva per la squadra di Allegri, che all'Aviva Stadium di Dublino affronta il Leeds neopromosso in Premier League. Debutto da titolare per Jashari, davanti si rivede Gimenez con Chukwueze e Okafor. Panchina per Thiaw vicino alla cessione: operazione da 40 milioni di euro col Newcastle. Fischio d'inizio alle 16, segui la partita in diretta sul nostro liveblog

TUTTE LE AMICHEVOLI DI OGGI

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. All. Allegri


LEEDS (4-3-3): Meslier; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Ampadu, Tanaka, Stach; Gnonto, Piroe, James. All. Farke

 

LIVE

Jashari: "Il Milan un sogno, Baggio e Pirlo i miei idoli"

Il neo acquisto del Milan ha parlato a Milan Tv

Milan, ecco Jashari: le FOTO del primo allenamento

Trasferimento da 34 milioni (più 3 di bonus) al Bruges e contratto fino al 2030 per il nuovo centrocampista rossonero

Milan, lo Young Boys ha alzato il prezzo di Athekame

Nonostante i diversi contatti, non è stato trovato ancora un accordo economico con il club svizzero. LA SITUAZIONE

Hojlund-Milan, cosa cambia dopo l'affare Sesko

Nuovo attaccante acquistato dallo United e l'ex Atalanta potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. IL PUNTO

Il Milan saluta Thiaw: intesa vicina col Newcastle

Operazione da 40 milioni di euro col club inglese, che in precedenza si era visto rifiutare una prima offerta da 30 milioni. I DETTAGLI

La formazione del Milan

Debutto da titolare per Jashari, schierato a centrocampo con Musah (che piace a Nottingham Forest e Napoli) e Sala. Si rivede anche Gimenez, che divide l'attacco con Chukwueze e Okafor. In porta Terracciano, panchina per Thiaw vicino alla partenza con destinazione Newcastle

La formazione del Leeds

C'è l'italiano Gnonto nel tridente d'attacco, panchina invece per l'ex Udinese Bijol. A centrocampo spazio a un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Ampadu

Tutti i bomber dell'estate

Si riparte il prossimo 23 agosto con il nuovo campionato, attesa preceduta dalla preparazione e dalle tantissime amichevoli tra rappresentative locali e big internazionali. Ma quali sono i giocatori che stanno segnando di più? Ecco la classifica marcatori dei bomber estivi

Le amichevoli estive del Milan

Quarto impegno nella pre-season per i rossoneri, che tornano in campo domenica a Londra:

  • Arsenal-Milan 1-0
  • Liverpool-Milan 2-4
  • Perth Glory-Milan 0-9
  • Leeds-Milan: oggi ore 16, Aviva Stadium (Dublino)
  • Chelsea-Milan: domenica 10 agosto ore 16, Stamford Bridge (Londra)

Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo. Quarta amichevole estiva per i rossoneri, che all'Aviva Stadium di Dublino affrontano il Leeds neopromosso in Premier League. Fischio d'inizio alle 16, seguilo in diretta sul nostro liveblog.

