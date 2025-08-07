Jashari: "Milan un sogno. Baggio e Pirlo idoli"

Il neo acquisto del Milan parla ai microfoni dei media rossoneri: "E' il mio sogno di bambino, me lo ha ricordato la mia famiglia. Voglio aiutare a riportare questo club dove merita". Scelto il numero 30: "E' quello con cui ha iniziato Messi e mi ha protato fortuna". Gli idoli rossoneri: "Baggio e Pirlo, ma potrò giocare con un campione come Modric" JASHARI, PRIMO ALLENAMENTO. LE FOTO

Prime parole da nuovo giocatore del Milan, Ardon Jashari le ha rilasciate a Milan Tv non nascondendo l'emozione per la nuova avventura: "È bellissimo essere qui, dopo le ultime settimane - dice - Sono entusiasta di far parte di questo club storico, voglio riportarlo dove merita, a vincere titoli. Darò tutto". Sul giocatore molte squadre interessate ma la scelta è ricaduta sul club italiano: "Da quando ho saputo del loro interesse, sono stato orgoglioso del progetto che mi veniva proposto. Quando ho deciso che volevo andare al Milan, non c’è stata via di ritorno - spiega ancora - E' un sogno da bambino, me l’hanno ricordato tanti componenti della mia famiglia e tanti amici. Ora è realtà".

"I miei idoli Baggio e Pirlo, ma potrò giocare con un campione come Modric" A Jashari viene chiesto di spiegare quali sono i suoi punti di forza: "Penso di poter dare un grande impatto in termini fisici. Aiuterò la squadra sia offensivamente che difensivamente, cercherò di fare l’ultimo passaggio e aiutare i miei compagni a segnare. Un mio idolo rossonero? Facile, Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Mi piaceva molto come giocavano, era tecnici e forti, creativi nell'ultimo passaggio. È quello che cerco di fare". Intanto avrà come compagno di squadra un'altra icona del calcio mondiale: "E' fantastico. Inizia il mio percorso, al fianco di un giocatore così incredibile, che ha vinto così tanto. Mi può solo aiutare, voglio imparare tutto da lui e ascoltare tutti i suoi insegnamenti, dentro e fuori dal campo".