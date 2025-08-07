Yunus Musah piace molto a Massimiliano Allegri ma può comunque lasciare il Milan. Il Napoli è tornato sul centrocampista americano ma il Nottingham Forest è pronto a offrire circa 30 milioni. Il giocatore vorrebbe restare in Serie A ma non avrebbe problemi a trasferirsi in Premier League: a breve si può raggiungere l'intesa. Prende quindi quota il trasferimento di Miretti in azzurro

