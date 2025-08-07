Esplora tutte le offerte Sky
Napoli, Musah conteso con il Nottingham Forest. Prende quota Miretti

Calciomercato

Yunus Musah piace molto a Massimiliano Allegri ma può comunque lasciare il Milan. Il Napoli è tornato sul centrocampista americano ma il Nottingham Forest è pronto a offrire circa 30 milioni. Il giocatore vorrebbe restare in Serie A ma non avrebbe problemi a trasferirsi in Premier League: a breve si può raggiungere l'intesa. Prende quindi quota il trasferimento di Miretti in azzurro

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Nei giorni scorsi il Napoli ha espresso segue Yunus Musah ma il calciatore del Milan continua a piacere anche al Nottingham Forest che è pronto a offrire circa 30 milioni di euro. La volontà del giocatore è quella di restare in Italia ma non avrebbe problemi a trasferirsi in Premier League e per questo il Forest spera di poter chiudere in tempi brevi.

Napoli, prende quota Miretti

Se Musah dovesse andare al Nottingham Forest, il Napoli andrebbe a puntare su Miretti. Il nome del centrocampista italiano prende quota per la squadra di Conte, per cui è stata fatta un'offerta da 14 milioni di euro.

