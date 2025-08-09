Roma, Gasperini: "Mi aspetto qualcosa dal mercato"

Grazie alla rete di Soulé la Roma ha battuto 0-1 l'Everton , vincendo così il 'derby' tra squadre della famiglia Friedkin. Al termine dell'amichevole l'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha detto: "Qui in Inghilterra abbiamo completato la preparazione, ora entriamo nella preparazione del campionato . Usciamo da questo mese sicuramente in modo positivo per tutto quello che hanno fatto i giocatori e anche di come hanno giocato le partite". Sul mercato ha poi aggiunto: " In attacco mi aspetto ancora qualcosa . Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà, sono stati molto positivi. Ci sono poche settimane di mercato, ma ci hanno detto cose molto importanti, si spera che vengano realizzate ".

"Pellegrini, Dybala e N'Dicka stanno guarendo"

Gasperini ha poi parlato dei singoli: "Dovbyk è stato fermo parecchio, è in crescita sotto il punto di vista atletico, si sta impegnando. El Aynaoui è una soluzione. Non possiamo avere un solo sistema di gioco, avevamo provato con il Caen ed era andata maluccio, oggi abbiamo riprovato e ha fatto bene. Ghilardi è bravo, è arrivato questa settimana e non aveva fatto la preparazione con continuità. Le mie pagelle sono tutte molto positive". Sugli infortunati: "Pellegrini sta guarendo, mercoledì ricominciamo e dovrebbero esserci Dybala e N'Dicka".