Il ds interista si è raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, rivelando quali a suo giudizio siano stati i suoi migliori colpi di mercato. E svelando anche quale invece è stato il suo più grande errore…

L’infortunio subito da giovane che ha chiuso la sua carriera da calciatore e dato il via a quella da dirigente. E poi i grandi colpi di mercato messi a segno con l’Inter, senza trascurare qualche mancato acquisto poi rimpianto nel corso degli anni. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Piero Ausilio si racconta. E alla domanda su quale siano stati i colpi di cui va più fiero da direttore sportivo dell’Inter risponde così: “Kovacic e Brozovic, che abbiamo scelto con Branca. E poi Onana, preso gratis e ceduto a 55 milioni dopo un anno. E Lautaro, Bisseck, Thuram...”.

Ausilio: “Kvara il mio più grande errore” Nell’intervista Ausilio ammette anche quale sia stato il suo più grande errore da dirigente: “Kvaratskhelia. Ma non ho sbagliato solo io, lo hanno offerto a tanti grandi club in Italia. Solo che noi giocavamo con il 3-5-2 e lui è un calciatore da 4- 3-3, per questo non lo abbiamo preso”. Poi, dopo il cenno al georgiano ex Napoli e ora al Psg, anche una risposta su un nuovo acquisto del Milan. “Quando Jashari è andato al Milan mio figlio mi ha rimproverato. Perché? Mi ha detto: te l’ho consigliato quando era al Lucerna, te lo sei fatto scappare. È vero, ma mica li possiamo prendere tutti noi quelli bravi”.