Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni su tutti gli affari in Italia e anche sull'estero

GLI ACQUISTI PIU' COSTOSI DELL'ESTATE (FINORA)

Le notizie di lunedì 11 agosto

Futuro Donnarumma, la situazione con il Psg

Krstovic, la richiesta di cambiare e la posizione del Lecce

Calciomercato Napoli, le ultime news su Juanlu Sanchez e Gutierrez

Nunez all'Al-Hilal: la probabile formazione di Inzaghi

Galatasaray, risoluzione consensuale con Morata

Alvaro Morata è sempre più vicino al Como: l'attaccante spagnolo ha risolto il contratto con il Galatasaray. Ecco il comunicato: “Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell’ambito dell’accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro”.

Milan, più di 150 milioni dalle cessioni

I big in Arabia: Inigo Martinez all'Al-Nassr

Ufficialità Serie A: Sottil al Lecce

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
