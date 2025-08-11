Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni su tutti gli affari in Italia e anche sull'estero
in evidenza
Le notizie di lunedì 11 agosto
- Morata, ufficiale la risoluzione del contratto con il Galatasaray
- Milan, intesa di massima con il Genoa per De Winter
- E intanto Thiaw lascia l'Italia: "Pronto per la Premier"
- Witsel non accetta la proposta dell'Udinese
- Psg, ufficiale Chevalier: che succede con Donnarumma? La situazione
- Tabellone Serie A: acquisti, cessioni e trattative
- Tutti gli acquisti di Serie B
- Le panchine di Serie A
- Le panchine di Serie B
- Gli acquisti ufficiali all'estero
Futuro Donnarumma, la situazione con il Psg
Futuro Donnarumma, la situazione al Psg e cosa può succedereVai al contenuto
Krstovic, la richiesta di cambiare e la posizione del Lecce
Calciomercato Napoli, le ultime news su Juanlu Sanchez e Gutierrez
Nunez all'Al-Hilal: la probabile formazione di Inzaghi
Come potrebbe giocare Simone Inzaghi con Darwin NunezVai al contenuto
Galatasaray, risoluzione consensuale con Morata
Alvaro Morata è sempre più vicino al Como: l'attaccante spagnolo ha risolto il contratto con il Galatasaray. Ecco il comunicato: “Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell’ambito dell’accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro”.