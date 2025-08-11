Alvaro Morata è sempre più vicino al Como: l'attaccante spagnolo ha risolto il contratto con il Galatasaray. Ecco il comunicato: “Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell’ambito dell’accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro”.