Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calciomercato Napoli: l'ipotesi Elmas, e le news tra Musah, Miretti e Gutierrez

torna a napoli?

Il club azzurro sta valutando l'ipotesi di riportare al Napoli Elmas. Il ritorno del macedone consentirebbe ad Antonio Conte di avere sia un centrocampista in più che, all'occorrenza, un esterno d'attacco 

MERCATO SERIE A, IL PUNTO A 3 SETTIMANE DALLO STOP

Elmas potrebbe tornare al Napoli. È questa l'ultima idea degli azzurri per il centrocampo. Valutazioni in corso da parte della dirigenza sul macedone, oltre ai profili di Musah e Miretti, che può giocare anche come esterno d'attacco a sinistra. Una duttilità che potrebbe aiutare Antonio Conte ad avere più giocatori dalle caratteristiche differenti. 

Gioco di incastri per il Napoli

Con Gutierrez che non è ancora chiuso in maniera definitiva, il Napoli valuta anche possibili alternative e, una di queste, porta a un centrocampista in più per Conte. L'allenatore salentino sta lavorando, nel mentre, in campo con la linea a quattro in mezzo al campo e, per farla, servirebbe numericamente un giocatore in più. Sono gli ultimi tasselli per completare il mosaico, ma l'obiettivo del Napoli è diversificare il disegno tattico a disposizione di Conte. L'ipotesi Elmas è una possibilità che la dirigenza sta valutando.

Calciomercato: Altre Notizie

Il Napoli valuta l'ipotesi del ritorno di Elmas

torna a napoli?

Il club azzurro sta valutando l'ipotesi di riportare al Napoli Elmas. Il ritorno del macedone...

Donnarumma non sarà convocato per la Supercoppa

Calciomercato

Il portiere italiano non sarà convocato dal club francese per la Supercoppa Europea 2025, che si...

Esposito dopo le visite: "Forza Cagliari"

Calciomercato

Sebastiano Esposito ha terminato le visite mediche con il Cagliari. L'attaccante all'uscita ha...

De Winter, il Milan sta completando i documenti

Calciomercato

Koni De Winter si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero sta...

Lookman è in Inghilterra in attesa di novità

Calciomercato

Lookman vuole trasferirsi all'Inter e, in attesa di novità, ha lasciato il Portogallo per andare...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE