Gioco di incastri per il Napoli

Con Gutierrez che non è ancora chiuso in maniera definitiva, il Napoli valuta anche possibili alternative e, una di queste, porta a un centrocampista in più per Conte. L'allenatore salentino sta lavorando, nel mentre, in campo con la linea a quattro in mezzo al campo e, per farla, servirebbe numericamente un giocatore in più. Sono gli ultimi tasselli per completare il mosaico, ma l'obiettivo del Napoli è diversificare il disegno tattico a disposizione di Conte. L'ipotesi Elmas è una possibilità che la dirigenza sta valutando.