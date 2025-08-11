Calciomercato Napoli: l'ipotesi Elmas, e le news tra Musah, Miretti e Gutierreztorna a napoli?
Il club azzurro sta valutando l'ipotesi di riportare al Napoli Elmas. Il ritorno del macedone consentirebbe ad Antonio Conte di avere sia un centrocampista in più che, all'occorrenza, un esterno d'attacco
Elmas potrebbe tornare al Napoli. È questa l'ultima idea degli azzurri per il centrocampo. Valutazioni in corso da parte della dirigenza sul macedone, oltre ai profili di Musah e Miretti, che può giocare anche come esterno d'attacco a sinistra. Una duttilità che potrebbe aiutare Antonio Conte ad avere più giocatori dalle caratteristiche differenti.
Gioco di incastri per il Napoli
Con Gutierrez che non è ancora chiuso in maniera definitiva, il Napoli valuta anche possibili alternative e, una di queste, porta a un centrocampista in più per Conte. L'allenatore salentino sta lavorando, nel mentre, in campo con la linea a quattro in mezzo al campo e, per farla, servirebbe numericamente un giocatore in più. Sono gli ultimi tasselli per completare il mosaico, ma l'obiettivo del Napoli è diversificare il disegno tattico a disposizione di Conte. L'ipotesi Elmas è una possibilità che la dirigenza sta valutando.