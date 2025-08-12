Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni su tutti gli affari in Italia e anche sull'estero
in evidenza
Le notizie di martedì 12 agosto
- Donnarumma non sarà convocato per la Supercoppa
- Milan, in chiusura De Winter e Athekame
- E per Hojlund si lavora per il prestito con diritto di riscatto
- Lookman-Inter, cosa succede ora? Le ultime
- E l'Atalanta avanza a oltranza per Muniz per l'attacco
- Raspadori-Atletico Madrid, è ufficiale
- E il Napoli pensa al ritorno di Elmas
- Da Fabio Silva a Sancho: le ultime sul mercato della Roma
- E per l'esterno torna di moda il nome di Ezzalzouli
Roma, torna di moda Ezzalzouli per la fascia
Ezzalzouli in Serie A? C'è chi torna a pensare a lui
Udinese, oggi le visite mediche di Miller
Fatta per Lennon Miller dal Motherwell all'Udinese: accordo sulla base di 5 milioni di euro. I documenti sono stati firmati, con il club friulano che ha battuto una forte concorrenza dopo un pressing di nove mesi. Il giocatore era seguito anche da Ajax, Celtic, Brighton e Bologna
Cagliari, si attende l'ufficialità di Sebastiano Esposito
Operazione in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita, ma solo se superiore ai 4 milioni. Il calciatore sta svolgendo le visite mediche e si prepara a firmare un contratto di 5 anni a 750mila euro a stagione più bonus
Cremonese, ecco Terracciano dal Milan
Terracciano dal Milan alla Cremonese: i dettagli
Raspadori e non solo: gli italiani che hanno giocato all'Atletico
Gli italiani che hanno giocato nell'Atletico Madrid
Raspadori lascia l'Italia: è dell'Atletico Madrid
Ufficiale: Raspadori è ora dell'Atletico Madrid
Lookman in Inghilterra, attende novità sull’Inter
Ademola Lookman non è rientrato in Italia. Ha finito le vacanze in Portogallo ed è nella sua casa in Inghilterra. In questa settimana si potrebbe riaprire il dialogo fra Atalanta e Inter. Il club di Marotta avrà bisogno di ritoccare l’offerta: quella rifiutata (42 milioni più 3 di bonus) certamente non basta. Parlare con l’Atalanta servirà a capire se davvero c’è apertura alla cessione e su quali basi. La possibilità di poter inserire un giocatore (o del settore giovanile, quindi futuribile, o della prima squadra se ci fosse interesse) per poter trovare l’accordo definitivo sembra una delle poche strade praticabili. Le alternative valutate dall’Inter rimangono: Nkunku del Chelsea, Nusa del Lipsia e Sancho dello United
Milan, l'affare Hojlund sempre fermo
La situazione su Hojlund continua, per il momento, ad essere di stallo. Il Manchester United, apre certamente alla cessione del giocatore, anche in prestito con diritto di riscatto (a una cifra relativamente bassa, intorno ai 35/40 milioni). Nel frattempo però la posizione del giocatore non cambia: vorrebbe rimanere in Inghilterra. Gli altri nomi per l'attacco sono Embolo e Vlahovic.
Milan, è il giorno di Athekame e De Winter?
In giornata si attende la chiusura per Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 che arriva dallo Young Boys.Per Koni De Winter manca solo l'ok definitivo del Genoa: operazione da 18 milioni di parte fissa + circa 5 di bonus (da questa operazione la Juventus guadagna circa il 15% sulla cifra della rivendita).
Napoli, ripresi contatti col Siviglia per Juanlu Sanchez
Il club spagnolo continua a chiedere 20 milioni, il Napoli rimane sulla sua offerta di 17. Ci sarà bisogno di un grande lavoro di diplomazia, ma il giocatore vuole il Napoli e il Siviglia ha bisogno di vendere. Sul piatto ricordiamo c'è anche un'offerta dall'Inghilterra (Wolverhampton) più alta di quella del Napoli, ma il giocatore preferisce l'Italia
Napoli, ai dettagli l'operazione Miguel Gutierrez
Operazione da circa 20 milioni di euro per il difensore classe 2001 del Girona, da limare solo i dettagli con il giocatore che ha già dato l’ok al trasferimento. Contratto da circa 2 milioni di euro a stagione.
Napoli, torna Elmas?
L'ultima idea per completare centrocampo e attacco del Napoli è Eljif ELMAS, che ha già giocato in azzurro dal 2019 al 2024. Il macedone è un centrocampista che può giocare anche nel ruolo di esterno alto a sinistra, ovviamente con caratteristiche difensive e questo potrebbe consentire al Napoli di avere due opportunità tecniche. È una delle valutazioni che vengono fatte a centrocampo insieme alle altre (Musah, Miretti, Fabbian)
I miracoli di Gigio che hanno portato la Champions al Psg
Ricordi i miracoli di Donnarumma nell'ultima Champions vinta dal Psg? VIDEO
L'eroe dimenticato: cosa c'è dietro il caso Donnarumma
L'eroe dimenticato: cosa c'è dietro il caso Donnarumma
Donnarumma non sarà convocato per la Supercoppa Europea.
In giornata sarà pubblicata la lista e l’esclusione diventerà ufficiale. Gli è stato comunicato che da ora il titolare al Psg è il nuovo acquisto Chevalier (40 milioni più bonus al Lille). La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026 è arenata e i francesi si erano posti la fine di luglio come deadline. Il Psg, nonostante rimangano solo 11 mesi di contratto, chiede 20-30 milioni per farlo partire in questa sessione di mercato. Al momento non ci sono trattative concrete (solo interessamenti dalla Premier)