Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni su tutti gli affari in Italia e anche sull'estero

GLI ACQUISTI PIU' COSTOSI DELL'ESTATE (FINORA)

in evidenza

Le notizie di martedì 12 agosto

LIVE

Roma, torna di moda Ezzalzouli per la fascia

Ezzalzouli in Serie A? C'è chi torna a pensare a lui

Ezzalzouli in Serie A? C'è chi torna a pensare a lui

Vai al contenuto

Udinese, oggi le visite mediche di Miller

Fatta per Lennon Miller dal Motherwell all'Udinese: accordo sulla base di 5 milioni di euro. I documenti sono stati firmati, con il club friulano che ha battuto una forte concorrenza dopo un pressing di nove mesi. Il giocatore era seguito anche da Ajax, Celtic, Brighton e Bologna

Cagliari, si attende l'ufficialità di Sebastiano Esposito

Operazione in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita, ma solo se superiore ai 4 milioni. Il calciatore sta svolgendo le visite mediche e si prepara a firmare un contratto di 5 anni a 750mila euro a stagione più bonus

Cremonese, ecco Terracciano dal Milan

Terracciano dal Milan alla Cremonese: i dettagli

Terracciano dal Milan alla Cremonese: i dettagli

Vai al contenuto

Raspadori e non solo: gli italiani che hanno giocato all'Atletico

Gli italiani che hanno giocato nell'Atletico Madrid

Gli italiani che hanno giocato nell'Atletico Madrid

Vai al contenuto

Raspadori lascia l'Italia: è dell'Atletico Madrid

Ufficiale: Raspadori è ora dell'Atletico Madrid

Ufficiale: Raspadori è ora dell'Atletico Madrid

Vai al contenuto

Lookman in Inghilterra, attende novità sull’Inter

Ademola Lookman non è rientrato in Italia. Ha finito le vacanze in Portogallo ed è nella sua casa in Inghilterra. In questa settimana si potrebbe riaprire il dialogo fra Atalanta e Inter. Il club di Marotta avrà bisogno di ritoccare l’offerta: quella rifiutata (42 milioni più 3 di bonus) certamente non basta. Parlare con l’Atalanta servirà a capire se davvero c’è apertura alla cessione e su quali basi. La possibilità di poter inserire un giocatore (o del settore giovanile, quindi futuribile, o della prima squadra se ci fosse interesse) per poter trovare l’accordo definitivo sembra una delle poche strade praticabili. Le alternative valutate dall’Inter rimangono: Nkunku del Chelsea, Nusa del Lipsia e Sancho dello United

Milan, l'affare Hojlund sempre fermo

La situazione su Hojlund continua, per il momento, ad essere di stallo. Il Manchester United, apre certamente alla cessione del giocatore, anche in prestito con diritto di riscatto (a una cifra relativamente bassa, intorno ai 35/40 milioni). Nel frattempo però la posizione del giocatore non cambia: vorrebbe rimanere in Inghilterra. Gli altri nomi per l'attacco sono Embolo e Vlahovic.

Milan, è il giorno di Athekame e De Winter?

In giornata si attende la chiusura per Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 che arriva dallo Young Boys.Per Koni De Winter manca solo l'ok definitivo del Genoa: operazione da 18 milioni di parte fissa + circa 5 di bonus (da questa operazione la Juventus guadagna circa il 15% sulla cifra della rivendita).

Napoli, ripresi contatti col Siviglia per Juanlu Sanchez

Il club spagnolo continua a chiedere 20 milioni, il Napoli rimane sulla sua offerta di 17. Ci sarà bisogno di un grande lavoro di diplomazia, ma il giocatore vuole il Napoli e il Siviglia ha bisogno di vendere. Sul piatto ricordiamo c'è anche un'offerta dall'Inghilterra (Wolverhampton) più alta di quella del Napoli, ma il giocatore preferisce l'Italia

Napoli, ai dettagli l'operazione Miguel Gutierrez

Operazione da circa 20 milioni di euro per il difensore classe 2001 del Girona, da limare solo i dettagli con il giocatore che ha già dato l’ok al trasferimento. Contratto da circa 2 milioni di euro a stagione.

Napoli, torna Elmas?

L'ultima idea per completare centrocampo e attacco del Napoli è Eljif ELMAS, che ha già giocato in azzurro dal 2019 al 2024. Il macedone è un centrocampista che può giocare anche nel ruolo di esterno alto a sinistra, ovviamente con caratteristiche difensive e questo potrebbe consentire al Napoli di avere due opportunità tecniche. È una delle valutazioni che vengono fatte a centrocampo insieme alle altre (Musah, Miretti, Fabbian)

I miracoli di Gigio che hanno portato la Champions al Psg

Ricordi i miracoli di Donnarumma nell'ultima Champions vinta dal Psg? VIDEO

Ricordi i miracoli di Donnarumma nell'ultima Champions vinta dal Psg? VIDEO

Vai al contenuto

L'eroe dimenticato: cosa c'è dietro il caso Donnarumma

L’eroe dimenticato: cosa c’è dietro il caso Donnarumma

L’eroe dimenticato: cosa c’è dietro il caso Donnarumma

Vai al contenuto

Donnarumma non sarà convocato per la Supercoppa Europea.

In giornata sarà pubblicata la lista e l’esclusione diventerà ufficiale. Gli è stato comunicato che da ora il titolare al Psg è il nuovo acquisto Chevalier (40 milioni più bonus al Lille). La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026 è arenata e i francesi si erano posti la fine di luglio come deadline. Il Psg, nonostante rimangano solo 11 mesi di contratto, chiede 20-30 milioni per farlo partire in questa sessione di mercato. Al momento non ci sono trattative concrete (solo interessamenti dalla Premier)

Calciomercato: Altre Notizie

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

Calciomercato

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Calciomercato

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Calciomercato

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Calciomercato

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE