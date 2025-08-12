Ademola Lookman non è rientrato in Italia. Ha finito le vacanze in Portogallo ed è nella sua casa in Inghilterra. In questa settimana si potrebbe riaprire il dialogo fra Atalanta e Inter. Il club di Marotta avrà bisogno di ritoccare l’offerta: quella rifiutata (42 milioni più 3 di bonus) certamente non basta. Parlare con l’Atalanta servirà a capire se davvero c’è apertura alla cessione e su quali basi. La possibilità di poter inserire un giocatore (o del settore giovanile, quindi futuribile, o della prima squadra se ci fosse interesse) per poter trovare l’accordo definitivo sembra una delle poche strade praticabili. Le alternative valutate dall’Inter rimangono: Nkunku del Chelsea, Nusa del Lipsia e Sancho dello United