Il portiere italiano non sarà stato convocato dal club francese per la Supercoppa Europea 2025, che si disputerà mercoledì 13 agosto a Udine. Ancora non è stato trovato un accordo per il rinnovo di contratto con i francesi, che intanto hanno ufficializzato l'arrivo tra i pali di Chevalier per 40 milioni. Una mancata convocazione che allontana ancora di più Donnarumma da Parigi

Gigio Donnarumma non sarà convocato dal Paris Saint-Germain per la finale di Supercoppa Europea 2025 a Udine. Il portiere italiano non sarà presente al Bluenergy Stadium mercoledì 13 agosto, quando Luis Enrique farà giocare Chevalier dal primo minuto tra i pali, arrivato questa estate per 40 milioni di euro. Si attende ora solo la diramazione della lista dei convocati dell'allenatore spagnolo, che uscirà nella giornata di martedì 12 agosto.

Rottura tra giocatore e club: cosa succede ora

Gianluigi Donnarumma ha lasciato nella giornata di lunedì 11 agosto il campo di allenamento del Psg attorno alle 12.10 dopo il lavoro in palestra, non prendendo parte alla seduta in gruppo assieme ai compagni che è iniziato attorno alle 11. Rottura totale tra il club e il giocatore, che ha il contratto ancora fino al 30 giugno 2026. I francesi chiedono per il suo cartellino tra i 20 e i 30 milioni di euro.