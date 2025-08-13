Psg-Tottenham, formazioni ufficiali e risultato LIVE della Supercoppa Europea
A Udine si assegna il primo trofeo della nuova stagione: senza Donnarumma il Psg lancia dal 1' il nuovo colpo Chevalier. All in in attaccon con Doué, Dembélé, Kvaratskhelia e pure Barcola tutti titolari. Nel Tottenham dentro i nuovi acquisti estivi Palhinha e Kudus. Udogie non ce la fa, mentre Romero eredita la fascia da capitano da Son. Alle 20 pre partita su Sky Sport 24, match live alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
FORMAZIONI UFFICIALI
PSG (4-2-3-1): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha; Doué, Barcola, Kvaratskhelia; Dembélé. All. Luis Enrique
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Spence; Richarlison. All. Frank
Le ufficiali: all in attacco per Luis Enrique, Frank lancia palhinha e Kudus
In porta titolare subito Chevalier, tutto sul "caso Donnarumma"
L'attesa dei tifosi a Udine.
Alle 21 il primo trofeo della stagione
