Psg-Tottenham, formazioni ufficiali e risultato LIVE della Supercoppa Europea

live SUPERCOPPA

A Udine si assegna il primo trofeo della nuova stagione: senza Donnarumma il Psg lancia dal 1' il nuovo colpo Chevalier. All in in attaccon con Doué, Dembélé, Kvaratskhelia e pure Barcola tutti titolari. Nel Tottenham dentro i nuovi acquisti estivi Palhinha e Kudus. Udogie non ce la fa, mentre Romero eredita la fascia da  capitano da Son. Alle 20 pre partita su Sky Sport 24, match live alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

FORMAZIONI UFFICIALI

PSG (4-2-3-1): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha; Doué, Barcola, Kvaratskhelia; Dembélé. All. Luis Enrique

 

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Spence; Richarlison. All. Frank

Le ufficiali: all in attacco per Luis Enrique, Frank lancia palhinha e Kudus

Ora il prepartita dedicato su Sky

Match live alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

In porta titolare subito Chevalier, tutto sul "caso Donnarumma"

L'attesa dei tifosi a Udine. 

Alle 21 il primo trofeo della stagione

A Udine si assegna il primo trofeo della nuova stagione: senza Donnarumma il Psg lancia dal 1' il nuovo colpo Chevalier. Tridente da finale Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Nel Tottenham titolari i nuovi acquisti estivi Palhinha e Kudus. Udogie non ce la fa, mentre Romero eredita la fascia da Son.

