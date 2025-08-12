Formalizzato il trasferimento del difensore belga del Genoa, che nella giornata di oggi raggiungerà Milano. Koni De Winter domani si sottoporrà alle visite mediche con il Milan
Koni De Winter al Milan, è tutto fatto. Il difensore belga del Genoa -che ancora ieri pomeriggio si è allenato con i rossoblù a Pegli, prendendo parte anche alle partitelle durante la sessione a porte aperte con i tifosi genoani- è in attesa che vengano firmati gli ultimi documenti, poi raggiungerà nella giornata di oggi Milano. Domani per il difensore del Belgio, 23 anni, sarà la volta delle visite mediche e della probabile ufficialità che lo renderà a tutti gli effetti un nuovo calciatore rossonero. L'ex della Juventus e dell'Empoli sarà dunque il sostituto di Malick Thiaw, partito per Newcastle.
De Winter-Milan, i numeri dell’operazione
L’operazione che porta De Winter da Genova e Milano è così strutturata: 18 milioni di parte fissa più circa 5 milioni di bonus. C’è anche un guadagno, in questa operazione, da parte della Juventus, che incasserà circa il 15% sulla cifra della rivendita. Non il 25% perché De Winter, che con Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera aveva esordito in Prima Squadra e in Champions, ha disputato più di 40 partite da almeno 45’. E questo ha fatto sì che la percentuale si abbassasse.