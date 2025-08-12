Koni De Winter al Milan , è tutto fatto . Il difensore belga del Genoa - che ancora ieri pomeriggio si è allenato con i rossoblù a Pegli, prendendo parte anche alle partitelle durante la sessione a porte aperte con i tifosi genoani- è in attesa che vengano firmati gli ultimi documenti, poi raggiungerà nella giornata di oggi Milano . Domani per il difensore del Belgio , 23 anni, sarà la volta delle visite mediche e della probabile ufficialità che lo renderà a tutti gli effetti un nuovo calciatore rossonero. L'ex della Juventus e dell' Empoli sarà dunque il sostituto di Malick Thiaw , partito per Newcastle .

De Winter-Milan, i numeri dell’operazione

L’operazione che porta De Winter da Genova e Milano è così strutturata: 18 milioni di parte fissa più circa 5 milioni di bonus. C’è anche un guadagno, in questa operazione, da parte della Juventus, che incasserà circa il 15% sulla cifra della rivendita. Non il 25% perché De Winter, che con Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera aveva esordito in Prima Squadra e in Champions, ha disputato più di 40 partite da almeno 45’. E questo ha fatto sì che la percentuale si abbassasse.