Jashari al Milan: la conferenza stampa e l'incontro con i tifosi LIVE

live Serie A

Dopo settimane di trattative, Ardon Jashari è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista svizzero alle 11.30 si presenterà in conferenza stampa e poi alle 14 farà visita allo store rossonero insieme a Estupinan e Terracciano. Segui live tutte le parole del nuovo centrocampista del Milan

MILAN, UFFICIALE DE WINTER

LIVE

A breve l'inizio della conferenza stampa di Jashari

La prima intervista di Jashari

Jashari: 'Milan un sogno. Baggio e Pirlo idoli'

Jashari, le immagini del primo allenamento

Milan, ecco Jashari: le FOTO del primo allenamento

Le parole di Allegri su Jashari e Modric

Le cifre dell'operazione

Dopo settimane di trattative, il Milan ha trovato l'accordo con il Bruges per il trasferimento di Jashari: operazione da 34 milioni di euro più 3 di bonus

Alle 14.00 la visita allo store rossonero

Una volta terminata la conferenza stampa, Jashari farà visita allo store del Milan insieme a Estupinan e Terracciano

Jashari-Milan, alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione

Ardon Jashari si prepara a presentarsi ai tifosi del Milan: alle 11.30 la conferenza stampa

