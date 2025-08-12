Estupiñan: "Voglio lasciare il segno come Theo"

Estupiñan: "Milan, un sogno: voglio vincere"

“Tutti, non solo in Ecuador, conoscono il Milan -le parole di Pervis Estupiñan- E’ un club storico. Ho lavorato a lungo per essere in un club così, sono felice. Sono praticamente arrivato a Hong Kong con il paracadute (ride, ndr), ne parlavo con il preparatore atletico, ma sono in buone condizioni e mi sento bene. Quando in famiglia abbiamo saputo dell’interesse del Milan è stata un’emozione, con mia moglie e i miei figli eravamo felici, è un sogno. Voglio restare qui tanto tempo e scrivere la storia, mettendo il mio contributo di gol e assist”. Un’eredità pesante, quella che Estupinian dovrà raccogliere, sulla fascia liberata in estate da Theo Hernandez: “So che Theo è un giocatore eccellente con un grande piede e qui ha lasciato il segno ma ora tocca a me, non vedo l’ora di stare su quella fascia. Vincere più titoli possibile con il Milan è uno degli obiettivi. De Zerbi? Mi ha aiutato a capire l’italiano, che non parlo ma capisco. Sono stato felice di essere allenato da lui, un grande, mi ha aiutato tanto. Posso giocare a quattro salendo un po’ oppure anche a tre, c’è un grande gruppo qui al Milan, vogliamo ottenere grandi risultati. Allegri scherza con i calciatori, lavorare con lui è piacevole. Ma poi è serio e vuole vincere quando si lavora, il suo atteggiamento mi convince”.