Estupiñan: "Voglio lasciare il segno come Theo"

Milan, Estupiñan e Pietro Terracciano si presentano in conferenza.
Doppia presentazione, a Casa Milan, oggi, con le conferenze stampa di Pervis Estupiñan e di Pietro Terracciano, nuovi acquisti del club rossonero. Il primo a prendere la parola è stato il difensore arrivato da Brighon, primo calciatore dell’Ecuador dell’intera storia del Milan.
Estupiñan: "Milan, un sogno: voglio vincere"
“Tutti, non solo in Ecuador, conoscono il Milan -le parole di Pervis Estupiñan- E’ un club storico. Ho lavorato a lungo per essere in un club così, sono felice. Sono praticamente arrivato a Hong Kong con il paracadute (ride, ndr), ne parlavo con il preparatore atletico, ma sono in buone condizioni e mi sento bene. Quando in famiglia abbiamo saputo dell’interesse del Milan è stata un’emozione, con mia moglie e i miei figli eravamo felici, è un sogno. Voglio restare qui tanto tempo e scrivere la storia, mettendo il mio contributo di gol e assist”. Un’eredità pesante, quella che Estupinian dovrà raccogliere, sulla fascia liberata in estate da Theo Hernandez: “So che Theo è un giocatore eccellente con un grande piede e qui ha lasciato il segno ma ora tocca a me, non vedo l’ora di stare su quella fascia. Vincere più titoli possibile con il Milan è uno degli obiettivi. De Zerbi? Mi ha aiutato a capire l’italiano, che non parlo ma capisco. Sono stato felice di essere allenato da lui, un grande, mi ha aiutato tanto. Posso giocare a quattro salendo un po’ oppure anche a tre, c’è un grande gruppo qui al Milan, vogliamo ottenere grandi risultati. Allegri scherza con i calciatori, lavorare con lui è piacevole. Ma poi è serio e vuole vincere quando si lavora, il suo atteggiamento mi convince”.
Terracciano: “Ero curioso di conoscere Maignan”
Dopo il difensore ecuadoriano, è stata la volta in conferenza stampa di Pietro Terracciano, nuovo portiere arrivato dalla Fiorentina per fare il secondo di Maignan: “I portieri sono un gruppo a parte e dobbiamo fare squadra fra di noi, mi hanno accolto bene. Ero curioso di conoscere Mike (Maignan, ndr), un grande campione: anche lui da capitano mi ha accolto benissimo nel gruppo e di questo sono molto contento”. Poi sulla scelta del Milan: “Vedere il Milan da fuori fa effetto, ti auguri sempre di arrivare in una grande squadra così. A 35 anni per me è motivo di orgoglio essere qui, è l’apice di percorso iniziato anni fa”.