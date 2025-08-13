Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni su tutti gli affari in Italia e anche sull'estero
in evidenza
Le notizie di mercoledì 13 agosto
- Raiola su Donnarumma: "Mancanza di rispetto del Psg"
- La spiegazione di Luis Enrique: "Decisione mia"
- La replica del portiere: "Qualcuno ha deciso così"
- Atalanta, offerta da 35+5 milioni per Muniz
- Il Napoli ha chiuso per Gutierrez: lunedì l'arrivo in Italia
- Milan, De Winter è in città, manca solo la firma
- Parma, forte interesse del Liverpool per Leoni
- Ufficialità: Sebastiano Esposito al Cagliari e Morata al Como
- Tabellone Serie A: acquisti, cessioni e trattative
- Tutti gli acquisti di Serie B
- Le panchine di Serie A
- Le panchine di Serie B
- Gli acquisti ufficiali all'estero
Milan, visite mediche ok per De Winter: attesa l'ufficialità
Il difensore belga ha completato nella giornata di martedì 12 agosto le visite mediche per il Milan. Ora è attesa solo l'ufficialità. 18 milioni di parte fissa più circa 5 milioni di bonus. La Juventus incasserà circa il 15% sulla cifra della rivendita.
Miller all'Udinese: i dettagli
Il centrocampista classe 2006 si trasferisce in Italia all'Udinese. Operazione da 5 milioni di euro, con il giocatore che ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030.
Cagliari, ecco Sebastiano Esposito: le cifre
Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Cagliari. Si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 40% della futura rivendita (solo se superiore ai 4 milioni) e ha firmato un contratto fino al 2030.
Morata ufficiale al Como: i dettagli dell'operazione
Il Como ha pagato 3 milioni di euro dei 5 richiesti dal Galatasaray per chiudere anticipatamente il prestito del giocatore, per poi accoglierlo in prestito. Il club lombardo dovrà versarne altri 12 al Milan in caso di riscatto.
Morata, saluto polemico al Galatasaray
Con un lungo messaggio sui social, Alvaro Morata ha salutato il Galatasaray: "Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non sono stati rispettati. Fino all'ultimo, gli impegni presi non sono stati rispettati, al punto che non mi è rimasta altra scelta che rinunciare a parte del mio stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato con il mio lavoro (la cifra pubblicata non è accurata)".