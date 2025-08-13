Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni su tutti gli affari in Italia e anche sull'estero

GLI ACQUISTI PIU' COSTOSI DELL'ESTATE (FINORA)

in evidenza

Le notizie di mercoledì 13 agosto

LIVE

Milan, visite mediche ok per De Winter: attesa l'ufficialità

Il difensore belga ha completato nella giornata di martedì 12 agosto le visite mediche per il Milan. Ora è attesa solo l'ufficialità. 18 milioni di parte fissa più circa 5 milioni di bonus. La Juventus incasserà circa il 15% sulla cifra della rivendita

Miller all'Udinese: i dettagli

Il centrocampista classe 2006 si trasferisce in Italia all'Udinese. Operazione da 5 milioni di euro, con il giocatore che ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030.

Cagliari, ecco Sebastiano Esposito: le cifre

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Cagliari. Si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 40% della futura rivendita (solo se superiore ai 4 milioni) e ha firmato un contratto fino al 2030.

Morata ufficiale al Como: i dettagli dell'operazione

Il Como ha pagato 3 milioni di euro dei 5 richiesti dal Galatasaray per chiudere anticipatamente il prestito del giocatore, per poi accoglierlo in prestito. Il club lombardo dovrà versarne altri 12 al Milan in caso di riscatto.

Morata, saluto polemico al Galatasaray

Con un lungo messaggio sui social, Alvaro Morata ha salutato il Galatasaray: "Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non sono stati rispettati. Fino all'ultimo, gli impegni presi non sono stati rispettati, al punto che non mi è rimasta altra scelta che rinunciare a parte del mio stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato con il mio lavoro (la cifra pubblicata non è accurata)".

Calciomercato: Altre Notizie

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

Calciomercato

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Calciomercato

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Calciomercato

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Calciomercato

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE