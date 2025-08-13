Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan, fatta per Athekame: giovedì 14 agosto le visite mediche

Calciomercato

Il Milan ha trovato l'accordo con lo Young Boys per Zachary Athekame. Il terzino destro è atteso nella giornata di giovedì 14 agosto a Milano dove svolgerà le visite mediche. Operazione da 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Dopo dell'ufficialità di De Winter, il Milan si prepara ad accogliere un altro nuovo acquisto. È fatta per l'acquisto di Zachary Atekhame, terzino destro svizzero dello Young Boys, per 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Il classe 2004 arriverà nella giornata di giovedì 14 agosto a Milano e poi le visite mediche e la firma sul contratto. 

Calciomercato: Altre Notizie

Milan, è fatta per Athekame: giovedì le visite

Calciomercato

Il Milan ha trovato l'accordo con lo Young Boys per Zachary Athekame. Il terzino destro è atteso...

Hojlund-Milan, contatto diretto con gli agenti

Calciomercato

Il Milan si muove per Hojlund: primo contatto diretto tra il club rossonero e gli agenti del...

Calciomercato, le news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Raiola: "Gigio aveva accettato il ribasso. Poi.."

le parole a sky

In una lunga intervista a Sky Sport, Enzo Raiola ha svelato i retroscena dietro la rottura tra...

Athekame, il Milan arriva a 10 mln: intesa vicina

Calciomercato

Il terzino classe 2004 è sempre più vicino a vestire la maglia dei rossoneri. Il Milan è arrivato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE