Dopo dell'ufficialità di De Winter, il Milan si prepara ad accogliere un altro nuovo acquisto. È fatta per l'acquisto di Zachary Atekhame, terzino destro svizzero dello Young Boys, per 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Il classe 2004 arriverà nella giornata di giovedì 14 agosto a Milano e poi le visite mediche e la firma sul contratto.