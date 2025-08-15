Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni su tutti gli affari in Italia e anche sull'estero
Le notizie di venerdì 15 agosto
- L'Inter lavora per Manu Koné: pronta l'offerta
- Giallorossi al lavoro per Leon Bailey dell'Aston Villa
- Si tratta anche Sancho del Chelsea
- Juventus, contatti con il PSG per Kolo Muani
- Parma, Leoni sarà del Liverpool
- E gli emiliani sorpassano il Pisa per Troilo
Atletico Madrid su Nico Gonzalez
Su Nico Gonzalez c'è l'Atletico Madrid. Trattativa complicata, per il momento c'è l'interesse del club spagnolo che sta valutando di presentare un'offerta alla Juventus
Parma, passi avanti per Troilo
Troilo del Belgrano è sempre più vicino al Parma: il difensore è pronto ad arrivare in Italia. Il centrale del Belgrano piace anche al Pisa, che ha trovato l'accordo per l'acquisto di metà del cartellino per 4 milioni e il 50% sulla futura rivendita e l’opzione per acquistare l’altra metà tra un anno. Gli emiliani, invece, sono pronti ad acquistare subito l’intero cartellino del giovane difensore argentino, e quindi il Belgrano preferisce ora questa opzione
Lamela lascia il calcio giocato: sarà il vice di Almeyda al Siviglia
Erik Lamela si ritira dal calcio giocato. L’argentino sarà il vice di Matías Almeyda al Siviglia: “Ora sì, è ufficiale. Di comune accordo con il club AEK Atene abbiamo deciso di terminare il mio contratto e terminare al meglio!“ Lamela ha trovato subito un nuovo ruolo, sempre nel calcio: sarà il vice allenatore di Matías Almeyda al Siviglia, dove ha trascorso la sua carriera dal 2021 al 2024
Panathinaikos-Calabria, c’è l’ok di massima del calciatore
Futuro in Grecia per l’ex capitano del Milan, che ha dato l’ok di massima al trasferimento al Panathinaikos: il club greco ha offerto un contratto di 3 anni al terzino, pronto ad accettare
Interessi inglesi per Douglas Luiz
Contatti con il Nottingham Forest per Douglas Luiz. Sul centrocampista c’è stato anche un sondaggio del Leeds
Lukaku, problema al quadricipite della coscia sinistra
Problema al quadricipite della coscia sinistra per l'attaccante durante l'amichevole contro l'Olympiacos. Il belga ha avvertito un fastidio muscolare dopo una conclusione in porta ed è stato sostituito al 32'. Per valutare l'entità dell'infortunio bisognerà attendere l'esito degli esami, che Lukaku svolgerà nel fine settimana
Parma, si attende l'ufficialità di Frigan
L'attaccante croato ha svolto ieri le visite mediche con il Parma. Operazione da 10 milioni di euro
E Kolo Muani si avvicina ai bianconeri
La dirigenza bianconera ha deciso di accelerare per l'attaccante francese, a prescindere dalla cessione di Vlahovic. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, con il club parigino che ha chiesto 65 milioni di euro totali. Si cerca l'intesa e la speranza è che si possa trovare in tempi brevi
Juventus, per Miretti lesione muscolare alla coscia
Gli esami strumentali del classe 2003, in seguito al problema muscolare rimediato nell'amichevole Juventus-Next Gen, hanno accertato la lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni
Milan, ufficiale Athekame
Inter su Kone: per la Roma "finanzierebbe" Sancho e Bailey
L'Inter è pronta a presentare alla Roma un'offerta per Manu Koné: 40 milioni più 5 di bonus, oppure 42 più 3, a seconda della formula finale. L'eventuale cessione del centrocampita permetterebbe ai giallorossi di provare a portare a Roma profili come Sancho e Bailey. La situazione:
Padova, colpo dal... Psg! Ecco Mounquet
Il Padova si assicura il portiere cresciuto nel Psg Mounquet. Ha firmato il suo primo contratto da professionista a 18 anni nel 2022, andando in panchina in Ligue 1 con la prima squadra del PSG in 10 occasioni, più una panchina in Champions League
Leoni al Liverpool: sarà la 4^ cessione più onerosa della storia del Parma
Il Liverpool ha chiuso per Leoni del Parma per 31 milioni di euro più 4 di bonus. Il difensore è volato direzione Inghilterra per svolgere le visite mediche con i Reds. È la quarta cessione di sempre nella storia del Parma dopo Crespo, Buffon e Thuram
Milan-Athekame: sia attende l'ufficialità
Zachary Athekame sarà presto un nuovo giocatore del Milan, si attende solo l'ufficialità. Il terzino destro ha svolto nella giornata di giovedì 14 agosto a Milano le visite mediche. Operazione da 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita