Il Milan si muove per Hojlund: primo contatto diretto tra il club rossonero e gli agenti del giocatore, che valuta la possibilità del trasferimento. Lo United ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Intanto si avvicina Athekame: in giornata previsto lo scambio di documenti con lo Young Boys
Prosegue la ricerca da parte del Milan del nuovo centravanti da affiancare a Santiago Gimenez. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera e graditi a Massimiliano Allegri c’è sempre quello di Vlahovic, anche se il primo della lista resta Rasmus Hojlund dal Manchester United. Il danese, con l’arrivo di Sesko ai Red Devils, vede ora diminuire lo spazio a sua disposizione e c’è stato un primo contatto diretto tra il Milan e gli agenti del giocatore per cercare di ottenere la sua approvazione al trasferimento. Manca comunque anche l’accordo tra i due club, anche se il Manchester United ha aperto al prestito, così come sarebbe disposto a parlare di un diritto di riscatto fissato a una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.
Vlahovic o Hojlund, le due strade per il Milan
Oggi lo scambio di documenti per Athekame
Ma i rossoneri si muovono anche in difesa, e dopo l’acquisto di De Winter sono ormai vicini a chiudere per Zachary Athekame. Il Milan ha trovato l’intesa verbale con lo Young Boys per il trasferimento del terzino destro e nella giornata di oggi è previsto lo scambio formale dei documenti (ancora non partiti), che fa seguito appunto all’accordo sulla base di 10 milioni e 10% sulla futura rivendita.