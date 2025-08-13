Il Milan si muove per Hojlund: primo contatto diretto tra il club rossonero e gli agenti del giocatore, che valuta la possibilità del trasferimento. Lo United ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Intanto si avvicina Athekame: in giornata previsto lo scambio di documenti con lo Young Boys

Prosegue la ricerca da parte del Milan del nuovo centravanti da affiancare a Santiago Gimenez. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera e graditi a Massimiliano Allegri c’è sempre quello di Vlahovic, anche se il primo della lista resta Rasmus Hojlund dal Manchester United. Il danese, con l’arrivo di Sesko ai Red Devils, vede ora diminuire lo spazio a sua disposizione e c’è stato un primo contatto diretto tra il Milan e gli agenti del giocatore per cercare di ottenere la sua approvazione al trasferimento. Manca comunque anche l’accordo tra i due club, anche se il Manchester United ha aperto al prestito, così come sarebbe disposto a parlare di un diritto di riscatto fissato a una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.