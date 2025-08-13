Le decisioni più grandi si prendono lontano dagli applausi, negli uffici dove si intrecciano visioni e analisi. Il Milan oggi si trova davanti a un bivio che potrebbe cambiare il volto del proprio attacco per gli anni a venire. Due attaccanti, due mondi e modi diversi: Vlahovic e Hojlund. Così simili, ma anche così diversi. Due strade per un’unica meta: riportare il Milan al centro della scena europea. E la scelta non sarà mai stata così decisiva