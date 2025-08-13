Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il confronto

Vlahovic o Hojlund, le due strade da percorrere per il Milan

Pier Francesco Monachino

Pier Francesco Monachino

©IPA/Fotogramma

Le decisioni più grandi si prendono lontano dagli applausi, negli uffici dove si intrecciano visioni e analisi. Il Milan oggi si trova davanti a un bivio che potrebbe cambiare il volto del proprio attacco per gli anni a venire. Due attaccanti, due mondi e modi diversi: Vlahovic e Hojlund. Così simili, ma anche così diversi. Due strade per un’unica meta: riportare il Milan al centro della scena europea. E la scelta non sarà mai stata così decisiva

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ